تواصل الاحتجاجات في العراق للمطالبة بإسقاط الحكومة والقضاء على الفساد

واصل الآلافُ احتجاجاتِهم في العاصمة العراقية بغداد لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي والقضاء على الفساد في البلاد.

وأفادت مصادر أمنية وطبية في العراق بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في محيط ساحة التحرير.

وصاحبت الاحتجاجاتِ في المدن العراقية أعمالُ عنف أوقعت عشراتِ القتلى والجرحى وفق ما أعلنت المفوضية ُ العراقية لحقوق الإنسان، ما أدّى إلى إعلان السلطات حظرًا للتجوال في العاصمة بغداد

