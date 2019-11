الجيش يقبض على شاب حاول إثارة الفتنة والتحريض ضده في بنغازي

تمكنت الوحداتُ العسكرية بكتيبة طارق بن زياد من القبض على شخص بوسط بنغازي كان يعملُ على البلبلة والفتنة.

وأوضحت شعبة الإعلامي الحربي، أنه جرى التحري عن مشاهدَ تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد شباب مدينة بنغازي، يُحرّض فيها ضد الجيش لخلق بلبلةٍ وفتنةٍ في الرأي العام.

وأضافت أن الوحداتِ العسكرية بكتيبة طارق بن زياد تحولت لإلقاء القبض عليه، وبعد اعترافِه الكامل، اتضح أنه قد غُرِّر به من قِبل قنواتٍ إعلاميةٍ مضادة، وتمّ إغراؤه بالمال وبتحقيق حُلمِه وهو العملُ في المجال الإعلامي .

