وزارة العدل الأمريكية: ضبط رجل أعمال أمريكي بتهمة تهريب محظورات لليبيا

كشف موقع وزارة العدل الأمريكية، اعتقال رجل أعمال في ساوث فلوريدا يحاول إرسال مواد غير مرخصة إلى ليبيا.

وأفاد الموقع، أن المتهم يدعى بيتر سوتيس ويبلغ من العمر 55 عاما، واعتقل الأربعاء الماضي بتهمة محاولة انتهاك القانون وتهريب مواد مدنية وعسكرية محظورة إلى ليبيا، دون أن يطلب رسميا رخصة من وزارة التجارة الأمريكية.

كما اتهم المعني بالتهريب والتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الفيدرالي الذي يمنح الرئيس الأمريكي سلطة تنظيم التجارة بعد إعلان حالة طوارئ وطنية ردا على أي تهديد غير عادي للولايات المتحدة.

وأورد الموقع، أن مستندات المحكمة بينت أن سوتيس وشخص آخر في أد هيليوم نقلوا أربعة أجهزة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهي من الأجهزة التي تخضع للوائح إدارة التصدير في أمريكا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وحول المتهم المواد إلى شركة شحن لإرسالها إلى ليبيا، بعد أن أبلغهم وكيل تجاري بأن تلك المواد لا يمكن تصديرها طالما أن الترخيص مازال معلقا، وفقا لوزارة العدل.

