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العباني: المشري والسراج دمية بيد جماعة الإخوان الإرهابية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري “الإخواني”ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دمية جماعة الإخوان الإرهابية هما وجهان لعملة واحدة.

العباني أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن كليهما يسعى جاهدا من خلال مبادرته لتنفيذ السياسة المفلسة والمهزومة لتنظيم الإخوان الإرهابي بعد اشتداد هجمة الجيش على أوكار الإرهاب في العاصمة طرابلس.

ونوّه العباني إلى أن قيادات المليشيات وحكومة السراج “غير الدستورية” تشعر بالإحباط بعد أن زالت عنهم الشرعية الدولية،خصوصا مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين الذي سيمنعان من الحضور فيه.

عضو مجلس الدولة شدد على أن مبادرات النماذج الفاسدة والمرفوضة شعبيا تعد محاولة لتمديد بقاؤها في المشهد السياسي ضد إرادة الشعب الليبي وإمعانا في نهب ثروة البلاد وخيراتها وتسهيلا لتغلغل المحتل التركي والدعم القطري.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • السراج والمشرى اخوان اصلا فصفات الاخوان هى نفس صفات المنافقين اذا تحدث كذب واول كذبة انه ينكر انه اخوانى كما فعل ذلك الطرطور محمد مرسى قبل انتخابات الاعادة مع شفيق وخرج فى مؤتمر صحفى فى فندق فيرمونت وقال مرشد الاخوان الوضيع محمد بديع انه احل مرسى من بيعته وتصور الناس ان مرسى لم يعد اخوانى بل وافق على تعيين نائب له مسيحى ورئيس وزراء مستقل اتضح انه اخوانى متنكر فيما بعد وبعد الوصول للسلطة بالغش والخداع وتزوير 3 مليون صوت لصالحه سلم السلطة للمرشد الذى لو ترشح للانتخابات لسقط بجدارة ولكن اتضح فيما بعد ان المجلس العسكرى كان منقسم لفريقين واحد داعم له على اساس انه غبى يمكن الاطاحة به بسهولة وعودة فلول النظام السابق وكان يقود هذا المشير طنطاوى ولا يتمنى وصول شفيق لانه سيتخلص منه ويعين سامى عنان وزير للدفاع وهم من استغلوا غباوة الاخوان واقنوعهم بان السيسى اخوانى فقاموا بتعينه وزيرا للدفاع بدلا من طنطاوى مع ان السيسى كان مدير مكتب طنطاوى ولا يمكن ان يخونه ابدا ومن هنا كانت نهايتهم على يد رجل المخابرات القصير المكير استطاع بذكاء ان يتخذ من مرسى محلل لعودة الحزب الوطنى من جديد بوجوه اخرى والاخوان فى كل مكان اغبياء جدا من السهل ان يستفيد من غباوتهم اعداءهم فهم ينتحرون وبخربون بيوتهم بايديهم ولهذا لا تنتظروا منهم اى حلول سلمية فهم لا يصلح معهم الا السحق الدعك اتفوووووه عليهم اغبياء جدا حتى مرشدهم ضبطوه وهو يرتدى النقاب ظنا انه يخدع الامن مع ان من البسه النقاب مرشد ولكن للامن

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