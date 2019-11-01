إيقاف 11 مجتازا للحدود التونسية الليبية من بينهم 5 نساء

أوقفت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببن قردان، جنوب البلاد، فجر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، 11 شخصا من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية، من بينهم خمس نساء وطفلين، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهيين بطريقة غير نظامية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ لها، بأنه تم تسليم المهاجرين غير النظاميين انفي الذكر إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

وكانت التشكيلة العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببن قردان قد تمكنت، أول أمس الأربعاء، من إيقاف 14 شخصا من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهيين بطريقة غير نظامية.

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