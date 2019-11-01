عماري زايد لـ السفير الإيطالي: حل الأزمة الليبية يتم بالقضاء على مشروع عسكرة الدولة

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورة الارهابية أمس الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي لبحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.

عماري زايد أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أن الحل لم يعد سياسيًا وأنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية إلا بعد دحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والقضاء على ما وصفه بـ” مشروع عسكرة الدولة” الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين، حسب زعمه.

وبخصوص مؤتمر برلين، قال عماري:” في الوقت الذي نرحب به بالجهود الدولي إلا أننا لا نتوقع أن يتحقق نجاح كبير إذا لم يكن هنالك موقف حازم من العدوان الحالي على العاصمة”، مؤكدًا أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع إستمرار ما وصفه بـ”العدوان على العاصمة”.

وأوضح أن موقف المجلس الرئاسي يشدد على ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.

كما ناقش اللقاء عددًا من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع حكومة الوفاق.