الصول: مؤتمر برلين يتجه لما يشبه فرض الوصاية على ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن البرلمان سيصدر بيانا خلال الأيام المقبلة بشأن مؤتمر برلين المرتقب وأن حالة من الغضب تعم الشارع الليبي إزاء هذا المؤتمر.

الصول رأى في تصريحات خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أن المؤتمر يتجه لما يشبه فرض الوصاية على ليبيا، لافتاً إلى أن عدم دعوة الأطراف الليبية ودعوة الأطراف الدولية الداعمة يشكل علامات استفهام،مشيراً في الوقت ذاته لى أن الهدف هو إلزام الأطراف الليبية بهذه الحلول في حين أن الداخل لن يلتزم بما يملى عليه.

وشدد الصول على أن الفرصة للجيش في دخول العاصمة قبل مؤتمر برلين ليكون له الكلمة العليا في المشهد خاصة أن المؤتمر يمكن أن يكون كأي مؤتمر سابق لن ينجح في ظل استمرار المشهد الداخلي على ما هو عليه.

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