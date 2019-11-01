مجلس الأمن: ينبغي مخالفة مخترقي حظر التسلح

عبر فريق الخبراء المعني بليبيا لدى لجنة مجلس الأمن المنشأ عملاً بالقرار 1970 والمختصة بليبيا عن قلقه من استمرار تدفق الأسلحة ووصول الدعم العسكري إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا وهو ما ساهم في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب.

التي أثرت على استمرار الصراع المسلح بأخر التطورات على الأرض وأكد فريق الخبراء في الإجتماع غير الرسمي السادس للجنة أن الهجمات ضد المدنيين تشكل خرقاً للقانون الإنساني الدولي، مشددا على أهمية تنفيذ حظر الاسلحة بشكل أكثر فاعلية ومحاسبة المخالفين عبر قرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا أعضاء اللجنة الدول الأعضاء إلى التعاون الكامل مع الفريق ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها الفريق، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوصول إليها.

يشار إلى أن فريق الخبراء يستعد لتقديم تقريره النهائي لعام 2019 يتضمن استنتاجات وتوصيات في 15 من ديسمبر الحالي لمجلس الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية