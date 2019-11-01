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دومة: رفض السراج للحوار مع النواب يهدد نجاح “برلين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة أن رفض السراج الحوار مع مجلس النواب والقيادة العامة للجيش يمثل بداية فشل مؤتمر برلين، إذا كان المجلس الرئاسي وبقاؤه من ضمن أجندات المؤتمر.

وأوضح دومة في تصريحات صحفية أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ينفرد باتخاذ القرار بطريقة بعيدة عن روح الوفاق لتصفية الحساب مع الخصوم، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي بات فاقداً للوفاق.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأعضاء الذين يجتمعون في طرابلس بعضهم يستفيد من المجلس الرئاسي وآخرون أجبرتهم الظروف المناطقية على الانضمام لهم بسبب ضغط الفصائل المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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