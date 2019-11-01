الصول: البرلمان سيصدر بيانا خلال الأيام المقبلة بشأن مؤتمر برلين

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن البرلمان سيصدر بيانا خلال الأيام المقبلة بشأن مؤتمر برلين المرتقب، وإن حالة من الغضب تعم الشارع الليبي إزاء هذا المؤتمر.

ورأى الصول في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن عدم دعوة الأطراف الليبية، ودعوة الأطراف الدولية الداعمة، تضع علامات استفهام على هذا المؤتمر، وتشير إلى أن الهدف منه إلزام الأطراف الليبية بالحلول التي سيخرج بها، في حين أن الداخل لن يلتزم بما يملى عليه.

وشدد الصول على أن الفرصة الآن سانحة للجيش الليبي في دخول العاصمة قبل مؤتمر برلين، لتكون له الكلمة العليا في المشهد، خاصة وأن المؤتمر يمكن أن يكون كأي مؤتمر سابق، ولن ينجح في ظل استمرار المشهد الداخلي على ما هو عليه.

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