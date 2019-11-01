وزير المواصلات يبحث تطوير أداء “الخطوط الأفريقية”

تعود مشاكل الخطوط الجوية الأفريقية للواجهة من جديد ما دفع وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق لعقد اجتماع موسع يوم الخميس ضم مجلس إدارة الشركة الأفريقية القابضة للطيران ومجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية والإدارات التنفيذية.

وتطرق معتوق خلال الاجتماع إلى ضرورة تقييم الوضع المالي والإداري والفني ما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تطبيق معايير التشغيل في الشركة المملوكة للدولة والتي تعاني منذ أعوام من انقسام مجلس إدارتها بين طرابلس وبنغازي.

وبحث المجتمعون ضرورة حل المشاكل المتعلقة بالتشغيل، والتي ترتبط بالمؤسسات الأخرى، مطالبين بتحسين إجراءات التدريب ما يضمن إعداد طيارين ذوي كفاءة، وشدد وزير المواصلات على ضرورة قيام المدير العام للخطوط الأفريقية بمهامه على أكمل وجه وتحمل مسؤولياته؛ ما يضمن رفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية لضبط مواعيد الإقلاع وتفادي أي تأخير، على أن تقدم الخطوط الأفريقية تقريرها حول الأداء والمهام المنوطة بها في آخر نوفمبر المقبل.

وفي السياق ذاته نشر المكتب الإعلامي للخطوط الأفريقية الخميس مقطع فيديو يؤكد فيه خلو مستودع الطائرات التابع له في مطار معيتيقة من أي مظاهر عسكرية أو استغلالها في أعمال غير مدنية وأوضحت الشركة أن المستودع به طائرة إيرباص من طراز إي 319 تحت الصيانة ما زالت تنتظر توفير قطع غيار لها.

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