مالطا تحجز حاويتين من العملة المطبوعة في روسيا لصالح المصرف المركزي البيضاء

أعلنت السلطات المالطية احتجاز حاويتين من العملة الليبية يعتقد أن مصدرها مصانع روسية لسك العملات، التي تطبع لصالح المصرف المركزي البيضاء، لكنها تحفظت على إعلان حجم الأموال المحتجزة، وفقا لما أوردت “تايمز أوف مالطا”

ونقلت الجريدة المالطية عن مصدر في تنسيق عملية الضبط، أن الجهات الأمنية تلقت «معلومات استخبارية رفيعة المستوى» مكنتها من ضبط تلك الشحنة، منوها بأن الأمر «لا علاقة له بالسياسة الدولية»، لافتا إلى أن مالطا تؤيد حكومة الوفاق، معقبا: «لن أفسر (ما حدث) بأنه عداء لروسيا، بل تأييد للشرعية».

وأشارت “تايمز أوف مالطا”، إلى أن الإطار القانوني للحجز على الشحنة غير واضح، لافتة إلى أن المصرف المركزي في طرابلس “فشل في اعتبار الأوراق المطبوعة في روسيا غير قانونية”

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