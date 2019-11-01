مالطا تحتجز شحنة ضخمة من العملة الليبية

احتجزت السلطات المالطية شحنة ضخمة من العملة الليبية نهاية سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف مالطا” عن مصادر أمنية في مالطا أن السلطات تمكنت من احتجاز حاويتين بحجم 2000 قدم مربع مليئيتين بالكامل بأوراق العملة الليبية طبعت حديثاً في روسيا ، ويعتقد أنها كانت متوجهة إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وكانت موسكو قد طبعت مليارات الدينارات الليبية خلال السنوات الماضية لصالح مصرف ليبيا المركزي البيضاء، فيما لم يعترف المصرف المركزي في طرابلس بالعملة المطبوعة حتى اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في عملية الإحتجاز أن العملية لا علاقة لها بالسياسة الدولية وأنها جاءت تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة حول ليبيا.

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