اخبار ليبيا الان

فريق طبي يصل “تنزغت” لتقديم خدمات طبية مجانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق طبي قادم من طرابلس يضم أطباء من مختلف التخصصات بزيارة إلى بلدة تنزغت بالحرابة الواقعة بالجبل الغربي لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين بالمنطقة

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى الكشف الطبي، وقدمت الخدمات بشكل مجاني للمرضى بالمنطقة على مدار يومين بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين نظرا لعدم قدرة عدد كبير منهم على إجراء الكشوفات الطبية اللازمة.

ولقيت هذه البادرة ترحيبا كبيرا من المواطنين في تنزغت متمنين للفريق الطبي المتطوع قضاء وقت طيب معهم

ويتطلب الوضع الراهن الذي تشهده ليبيا تكاتف الجهود المحلية في مختلف المجالات من أجل التقليل من حدة الأزمة وتقديم الخدمات لمن يحتاجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك