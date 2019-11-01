فريق طبي يصل “تنزغت” لتقديم خدمات طبية مجانية

قام فريق طبي قادم من طرابلس يضم أطباء من مختلف التخصصات بزيارة إلى بلدة تنزغت بالحرابة الواقعة بالجبل الغربي لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين بالمنطقة

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى الكشف الطبي، وقدمت الخدمات بشكل مجاني للمرضى بالمنطقة على مدار يومين بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين نظرا لعدم قدرة عدد كبير منهم على إجراء الكشوفات الطبية اللازمة.

ولقيت هذه البادرة ترحيبا كبيرا من المواطنين في تنزغت متمنين للفريق الطبي المتطوع قضاء وقت طيب معهم

ويتطلب الوضع الراهن الذي تشهده ليبيا تكاتف الجهود المحلية في مختلف المجالات من أجل التقليل من حدة الأزمة وتقديم الخدمات لمن يحتاجها.

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