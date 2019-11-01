ورشة عمل «ألمانية» لممثلي 16 بلدية بهدف تنمية القدرات

نظمت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زي»، ورشة عمل جمعت ممثلين عن 16 بلدية من جميع أنحاء ليبيا، بهدف تنمية القدرات المؤسساتية للبلديات من أجل خدمات أفضل على المستوى المحلي، وذلك في إطار مشروع «دعم البلديات في ليبيا»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي الألمانية.

وذكرت بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا، أن المشروع يهدف إلى توفير تقييم مؤسساتي وجداول عمل مؤسساتية وكذلك تعزيز الهياكل التنظيمية والاجراءات داخل البلديات، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وفي أكتوبر 2018، بدأ برنامج «التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا» ويستمر ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو من صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة شرائح المجتمع الأكثر ضعفا على الصمود في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، وبخاصة البلديات المتأثرة إلى حد بعيد بتدفق المهاجرين ونزوح السكان الليبيين.

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