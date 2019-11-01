توقعات بوصول ناقلات لتصدير 1.6مليون برميل

نشر ميناء السدرة النفطي أكبر موانئ التصدير في ليبيا توقعاته بوصول ناقللات نفط خام للميناء لتصدير بعض الشحنات النفطية.

ووفقا لما نشرته إدارة السدرة اليوم الجمعة فإن التوقعات تشير لوصول ناقلة النفط “ماران كوسيبيا” التي يتوقع وصولها يوم الأحد المقبل لتشحن 500 ألف برميل من النفط الخام، على أن تكمل رحلتها إلى ميناء الزويتينة لتشحن 500 ألف برميل، كشحنة إضافية ليبلغ إجمالي ما سيتم تصديره عبر الناقلة “ماران” مليون برميل، دون الكشف وجهتها التصديرية.

وأضافت إدارة ميناء السدرة أن الميناء يتوقع وصول الناقلة “نيبون برينسس” الساعات المقبلة لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام لغايات التصدير، دون الكشف عن وجهتها .

وكان قد صدر السدرة مطلع الأسبوع الماضي 600 ألف برميل عبر الناقلة ليبيا قبل أن تتجه إلى ميناء الزويتينة وتشحن منه 400 ألف برميل لتتجه بإجمالي الشحنة لأستراليا

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