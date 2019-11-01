اسامة الجويلي: العالم تخلى عنا ونتمنى إنهاء الحرب في طرابلس – فيديو

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اللواء أسامة الجويلي في مقابلة مع وكالة رويترز ”نحن نتمنى أن تقف الحرب يعني اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يعود المعتدي من حيث أتى، وهذا شي واضح“.

وقال أسامة الجويلي إن متعاقدين عسكريين من روسيا قتلوا في محاولة فاشلة في الآونة الأخيرة لقطع الطريق إلى العزيزية في جنوب طرابلس. وأضاف أن رحلتهم إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية جوا وعبر سوريا كانت مرصودة.

ونفى متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وجود مقاتلين روس في صفوفه واستخدام أي طائرة أجنبية.

وأضاف “بينما العالم والمجتمع الدولي والدول الفاعلة هي من أنشأت الوفاق والرئاسي لكنها تخلت عنه أما حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وكذلك روسيا”.

ويقول حفتر إنه مستعد لحل سياسي لكن بمجرد أن تتخلص العاصمة من الجماعات المسلحة، وهي مصدر الدعم الأساسي لحكومة طرابلس.

فيديو | آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق " اللواء " أسامة جويلي في تصريح اليوم الخميس لـ رويترز : نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ونرفضها لكن قيادتنا السياسية تُصر على عودة " المُعتدي " من حيث أتى بينما العالم والمجتمع الدولي والدول الفاعلة هي من أنشأت الوفاق والرئاسي لكنها تخلت عنه أما حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وكذلك #روسيا . #ليبيا #المرصد . Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Thursday, October 31, 2019

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي