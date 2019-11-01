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اسامة الجويلي: العالم تخلى عنا ونتمنى إنهاء الحرب في طرابلس – فيديو

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اللواء أسامة الجويلي في مقابلة مع وكالة رويترز ”نحن نتمنى أن تقف الحرب يعني اليوم، ولكن أوضحت القيادة السياسية بشكل واضح الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يعود المعتدي من حيث أتى، وهذا شي واضح“.

وقال أسامة الجويلي إن متعاقدين عسكريين من روسيا قتلوا في محاولة فاشلة في الآونة الأخيرة لقطع الطريق إلى العزيزية في جنوب طرابلس. وأضاف أن رحلتهم إلى ليبيا وإلى الخطوط الأمامية جوا وعبر سوريا كانت مرصودة.

ونفى متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وجود مقاتلين روس في صفوفه واستخدام أي طائرة أجنبية.

وأضاف “بينما العالم والمجتمع الدولي والدول الفاعلة هي من أنشأت الوفاق والرئاسي لكنها تخلت عنه أما حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وكذلك روسيا”.

ويقول حفتر إنه مستعد لحل سياسي لكن بمجرد أن تتخلص العاصمة من الجماعات المسلحة، وهي مصدر الدعم الأساسي لحكومة طرابلس.

فيديو | آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق " اللواء " أسامة جويلي في تصريح اليوم الخميس لـ رويترز : نتمنى انتهاء هذه الحرب اليوم ونرفضها لكن قيادتنا السياسية تُصر على عودة " المُعتدي " من حيث أتى بينما العالم والمجتمع الدولي والدول الفاعلة هي من أنشأت الوفاق والرئاسي لكنها تخلت عنه أما حفتر لديه الضوء الأخضر والمساعدة من الدول الغربية والإقليمية وكذلك #روسيا . #ليبيا #المرصد .

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Thursday, October 31, 2019

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  • كما سقط حائط برلين وخط برليف سيسقط اى اتفاق لبرلين لا يراعى الثوابت الاساسية اللازمة لموافقة مجلس النواب عليها :-
    1- رئيس البرلمان هو اعلى سلطة منتخبة فى البلاد ويكون الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس يستلم منه السلطة وهذا مطبق على 90% من الاراضى الليبية حاليا ولا تراجع عنه
    2- احترام ارادة الشعب الذى اختار نوابه قائد للجيش وكلفه بمهمة تخليص البلاد من المليشيات الارهابية ولن يوقف اطلاق النار الا بعد تحرير العاصمة سلما او حربا
    3- من سيختار رئيس حكومة وحدة وطنية هم اعضاء مجلس النواب ومن يكلفه هو الرئيس المؤقت عقيلة صالح
    4- حظر اقامة اى احزاب على اساس دينى او طائفى او جهوى وحظر اى مليشيات مسلحة واو شبه مسلحة تابعة لاى حزب
    5- وضع جدول زمنى للفترة الانتقالية ومراحل اجراء الانتخابات تبدأ مع تحرير العاصمة من المليشيات
    6- تعهد الدول الكبرى باتمام مرحل التحول الديمقراطى وضمان تسليم السلطة للفائزين بالانتخابات وهذا رد عملى على من يرردون اكذوبة عسكرة الدولة وبالتالى عدم وجود اى مبرر لقتال الجيش الوطنى
    7- اعادة كافة المهجرين الى مناطقهم قبل اى انتخابات عدا المطلوبين للعدالة
    وغير ذلك تضييع وقت وسيطبق بالفعل عقب التحرير دون اى مبادرات وبناء عليه اتمنى ان يصدر بيان موقع عليه اكبر عدد من النواب يتضمن هذه الثوابت الاساسية لاى اتفاق يضاف اليها اخرى او يحذف منها المهم ان تكون هناك ثوابت غير قابلة للتفاوض عند عقد اى مؤتمر دولى وبدونها يكون الاتفاق هو والعدم سواء رغم انف خرفان ماء ماء الخوان

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