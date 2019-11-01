برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ينهى أعمال صيانة مقرات التعليم والامتحانات بسرت‎

اختتمت أعمال الصيانة الشاملة لمقرات مراقبة التعليم ومكتب الامتحانات بسرت، التى تشرف عليها بلدية سرت، ضمن تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديره وزارة التخطيط بحكومة الوفاق وينفده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل، إن أعمال الصيانة لهذا الموقع تنفده شركة الاتفاق للمقاولات العامة بسرت، وبتكلفة مالية تقدر بـ “مليون و250 ألف دينار”، وإن الصيانة شملت كافة مرافق الموقع المكون من طابقيين وبه قرابة 67 مكتبا اداريا وعدد 3 صالات للاجتماعات وتشمل جميع مراحل الصيانة ترميمات وسباكة ومواد صحية وانارة وابواب ونوافد وطلاء وكهرباء وسباكة ومواد صحية

وأوضح أن بلدية سرت نفدت اكثر من تلاثون موقعا للصيانة في مختلف القطاعات خلال العام الحالى

وأضاف، أن أكثر من 12 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها وجارى صيانة مؤسسات تعليمية اخرى وكدلك مرافق صحية عددها 4 مراكز صحية فضلا عن توفير عدد عشرون شاحنة لنقل القمامة لشركة خدمات النظافة العامة بسرت وتوفير مائتان صندوق للقمامة ومستلزمات ومعدات لمكتب خدمات شركة المياة بسرت وتوفير محرقة نفايات لمستشفى بن سينا بسرت وتوفير دعم للمدارس التعليمية بسرت

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