لجنة مجلس الأمن حول ليبيا تدين انتهاك حظر التسليح في البلاد 

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة وفريق الخبراء المعني بليبيا، قد سلما في أكتوبر الماضي تقريرا للجنة مجلس الأمن حول ليبيا، المشكلة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011، والمسؤولة عن متابعة حظر السلاح وتنفيذ العقوبات في ليبيا.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن اللجنة بعد تسلمها التقرير، أدانت الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، داعية لأهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة حسب الضرورة للعملية السياسية في ليبيا، وتحديد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لها، كما شجعت الدول الأعضاء على التعاون الكامل مع الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها في هذا الصدد.

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