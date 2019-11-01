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لجنة مجلس الأمن حول ليبيا تدين انتهاك حظر التسليح في البلاد 

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة وفريق الخبراء المعني بليبيا، قد سلما في أكتوبر الماضي تقريرا للجنة مجلس الأمن حول ليبيا، المشكلة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011، والمسؤولة عن متابعة حظر السلاح وتنفيذ العقوبات في ليبيا.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن اللجنة بعد تسلمها التقرير، أدانت الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة، وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، داعية لأهمية التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة حسب الضرورة للعملية السياسية في ليبيا، وتحديد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لها، كما شجعت الدول الأعضاء على التعاون الكامل مع الفريق، ودعم أعمال التحقيق التي يقوم بها في هذا الصدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • سلامة شريك للمليشيات فى انتهاك الحظر الدولى فهو يتجاهل استخدام عائدات النفط التى تصب فى مصرف ليبيا المركزى فى شراء اسلحة علنا ونقل مقاتلين من سوريا وشراء مرتزقة وخوفا من تهديدات الميلشيات يشهد زور لصالحهم ولو كان عنده ضمير لطلب ايداع عائد النفط فى صندوق سيادى تابع للامم المتحدة على غرار النفط مقابل الغذاء ايام صدام اما ما يحدث الان فضيحة لسلامة مع سماحه بتمويل المليشيات علنا اتفووووووه عليه هو وحسن زعبله فى لبنان

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