ليبيا.. مسابقة لأصحاب أفكار المشاريع الصغرى لوضع حد لبطالة الشباب

تعتمد ليبيا بشكل شبه كلي على إيراداتها النفطية بينما تشهد بقية القطاعات إهمالا ملحوظا، لذا قررت مجموعة من المهتمين بالمشاريع الصغرى إقامة مسابقة تهتم بأصحاب الأفكار التي من شأنها تحسين دخل أصحابها في ظل الأزمات الاقتصادية. تقرير مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ.

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