إيطاليا تسلّم أدوية ومعدات طبية لمستشفيات غات وغريان ومرزق وأوباري

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، تسليم أدوية ومعدات طبية إلى مستشفيات مدن غات وغريان ومرزق وأوباري.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها على موقع «تويتر»، أمس الخميس، إن تسليم الأدوية والمعدات الطبية يأتي في إطار دعم الاحتياجات الإنسانية للسكان المحليين من خلال برنامج «جسر التضامن» بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

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وفي مارس الماضي، تسلمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، سيارات إسعاف مجهزة بعناية فائقة مقدمة من الحكومة الإيطالية إلى سبع بلديات ليبية، وذلك في إطار برنامج جسر التضامن بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية والممول من قِبل الحكومة الإيطالية. وأشارت الوزارة إلى أن سيارات الإسعاف سيجري تسليمها إلى بلديات «القره بوللي – الخمس – سبها – الزاوية – أوباري – الكفرة – طرابلس (مستشفى الاطفال)».

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