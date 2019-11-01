الكافالي: مؤتمر برلين من أخطر المؤتمرات التي تعقد بشأن ليبيا

وصف محي الدين الكافالي أحد أعيان ووجهاء الزنتان، مؤتمر برلين بأنه من أخطر المؤتمرات التي تعقد بشأن ليبيا.

وقال الكافالي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” “إن مؤتمر برلين من أخطر المؤتمرات التي تعقد بشأن ليبيا في حال انعقاده، لأن كل الحاضرين فيه لا يعنيهم شيء في الشأن الليبي سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح بلدانهم مثل تركيا وإيطاليا وألمانيا وبعض دول الجوار مثل تونس والجزائر، وأنا اعتقد جازما أنه لا حل للأزمة الليبية الا بالتخلص النهائي من منظومة الاخوان المتأسلمين وكل الإرهابيين وكل رموز الحكم الحاليين“، بحسب تعبيره.

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