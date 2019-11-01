سفارة الولايات المتحدة تتلقى طلبات الترشح للحصول على منح للطلبة القياديين

فتحت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، باب قبول طلبات الترشح لمنح دراسية من شأنها أن توفّر للشباب الليبيين فرصة للحصول على تجربة أكاديمية في الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامجي «يس» و«ميبي» لعام 2020.

وأعلنت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة، أن برنامج كينيدي – لوغار لتبادل الشباب والدراسة (يس) يوفّر منحًا دراسية لطلاب المدارس الثانوية المتميزين (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا) لقضاء سنة دراسية واحدة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن آخر أجل لتقديم الطلبات، 15 نوفمبر 2019.

ولفتت السفارة، إلى أن المستفيدين من المنح الدراسية سيعيشون مع عائلات مضيفة، ويلتحقون بالمدارس الثانوية في الولايات المتحدة، ويشاركون في أنشطة إثراء خاصة تشمل الخدمة المجتمعية والتدريب على القيادة.

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وأوضحت السفارة الأميركية، أن برنامج مبادرة الشراكة الشرق-أوسطية للطلبة القياديين (ميبي) للطلبة القياديين، يقدّم للطلاب الجامعيين المتميزين للمشاركة في دورة تدريبية مكثفة في القيادة لمدة 5 أسابيع في الولايات المتحدة.

لمزيد التفاصيل ومتطلبات التقديم لهذه البرامج وجميع برامج التبادل الأمريكية المقدّمة لليبيين، يرجى زيارة الرابط التالي.

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