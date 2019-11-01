بقتل عناصر وغنم آلية مصفحة.. اللواء 73 مشاة يعلن التصدي لقوات الوفاق بمحور كزيرما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي باللواء 73 مشاة، قيام مجموعة من قوات الوفاق المعترف بها دوليًا بمحاولة يائسة للتقدم على نقاط تمركز اللواء، في كل من محور كزيرما والأحياء البرية.

شعبة الإعلام الحربي تابعت، في بيان لها، اليوم الحمعة، أن الرد كان قويًا من قبل وحدات اللواء 73 مشاة، وأنه نتج عن ذلك قتل عدد من أفراد العدو وغنم آلية مُصفحة.

وأضافت أن هذه المحاولة، تعد حلقة من سلسلة محاولات قوات الوفاق للتقدم على تمركز واحد لقوات الجيش، في محيط كزيرما والأحياء البرية، وأنه دائمًا ما كانت القوات في الجاهزية الكاملة للرد بكل قوة.

وواصلت شعبة الإعلام الحربي، أن قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة كانت قد سيطرت بالكامل على منطقتي الأحياء البرية وكازيرما في وقت سابق، وأنها مستعدة للخطوات الجديدة التي كلفت بها.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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