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حفل ختام الشهر التوعوي من مخاطر سرطان الثدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت إدارة الإعلام والتثقيف الصحي وإدارة الشؤون الطبية في وزارة الصحة بحكومة الوفاق في مراسم حفل ختام الشهر التوعوي من مخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية.

وأقيمت خلال الاحتفال مجموعة من المحاضرات وألقيت عدد من الكلمات إضافة إلى بعض الأنشطة لمحاربة سرطان الثدي تحت شعار ” لا لسرطان الثدي ” نظمتها مصحة المسرة بمشاركة مجموعة من المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالوزارة واستهدفت أكثر من 200 إمرأة.

واختتم الحفل بحلقة نقاش تناولوا خلالها دور الجراحة العامة والتشخيص بالأشعة في علاج سرطان الثدي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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