شاركت إدارة الإعلام والتثقيف الصحي وإدارة الشؤون الطبية في وزارة الصحة بحكومة الوفاق في مراسم حفل ختام الشهر التوعوي من مخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية.

وأقيمت خلال الاحتفال مجموعة من المحاضرات وألقيت عدد من الكلمات إضافة إلى بعض الأنشطة لمحاربة سرطان الثدي تحت شعار ” لا لسرطان الثدي ” نظمتها مصحة المسرة بمشاركة مجموعة من المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالوزارة واستهدفت أكثر من 200 إمرأة.

واختتم الحفل بحلقة نقاش تناولوا خلالها دور الجراحة العامة والتشخيص بالأشعة في علاج سرطان الثدي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية