سرت تنهي صيانة عدد من مرافقها الحيوية

اختتمت أعمال الصيانة الشاملة لمقرات مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحانات بسرت التي تشرف عليها بلدية سرت ضمن تنفيذ مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط وينفده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل إن أعمال الصيانة لهذا الموقع كان بتكلفة مالية تقدر بـ 1.250 مليون دينار، وشملت الصيانة كافة مرافق الموقع المكون من طابقين وبه قرابة 67 مكتبا إداريا و3 قاعات للاجتماعات.

شملت الصيانة جميع الترميمات والسباكة وتغيير المواد الصحية والإنارة وتغيير الأبواب والنوافذ والطلاء والأعمال الكهربائية.

وأوضح الأميل أن بلدية سرت نفذت أعمال الصيانة في أكثر من 30 موقعا في مختلف القطاعات داخل البلدية خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن أكثر من 12 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها، وجاري العمل على صيانة مؤسسات تعليمية أخرى.

وأضاف الأميل أنه تم صيانة 4 مرافق صحية، فضلا عن توفير 20 شاحنة لنقل القمامة لشركة خدمات النظافة العامة بسرت وتوفير 200 صندوق للقمامة ومستلزمات ومعدات لمكتب خدمات شركة المياه بسرت وتوفير محرقة نفايات لمستشفى بن سينا بسرت وتوفير دعم للمدارس وذلك في إطار تحقيق وتوفير الخدمات للمواطنين بسرت.

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