البحث الجنائي بنغازي يقبض على محتال باع أراض مملوكة للدولة

تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، بالتعاون مع مديرية أمن مطار بنينا، من القبض على شخص حاول الهرب إلى مصر بعد قيامه ببيع أراضي تابعة لوزارة الزراعة، بتاريخ رجعي وبمبالغ كبيرة.

الإدارة العامة للبحث الجنائي أكدت أنه بتعليمات من النيابة العامة، تم جلب إجراءات لقطع أراضي لنفس المشروع من مكتب يتبع وزارة الزراعة، بعد الاشتباه في عملية تزوير فيها، مشيرة إلى أنه بحضور المواطنين أصحاب هذه الإجراءات، اتضح أن جميعهم تحصلوا عليها بعد عام ألفين وأحد عشر، رغم أن تخصيصات هذا المشروع أوقفت منذ عام 2008.

وأوضحت الإدارة العامة أن العديد من الموظفين التابعين لهذا المشروع، يقومون ببيع الأراضي بإجراءات مزورة، حيث تم تثبيت كل ذلك بمحضر الاستدلال، وإحالة الموقوفين والمحضر إلى النيابة العامة.

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