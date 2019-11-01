مستشفى تاورغاء يستلم كمية من علاج مرض الليشمانيا

أعلن مستشفى تاورغاء العام أمس استلامه كمية وصفها بالممتازة من علاج مرض الليشمانيا، تم توفيرها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر مكتبه الإعلامي، أن مستشفى تاورغاء تسلم شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا ( البنتوستام – والجلوكونتيم) بكميات كافية من قبل إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز.

وأشار المركز إلى أن إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، أهابت في وقت سابق بمندوبي عيادات الجلدية في المناطق التي تعاني من المرض، للتوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني بمنطقة قرجي لاستلام مخصصاتهم، مصحوبين بإحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا والحالات التي تم علاجها.

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