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نيجيريا تشتكي .. الأسلحة تهرب إلينا من ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصلحة الجمارك النيجيرية إن سيارات مهربة عبر الحدود تدخل بلادهم قادمة من ليبيا على متنها أسلحة.

وكشف مسؤولون كبار في الجمارك النيجيرية أن عمليات التهريب خلال الشهرين الماضيين شملت سيارات تعبر الحدود من ليبيا حاملة على متنها أسلحة ومواد أخرى بعضها غذائية متوقعين تواطؤ ضباط الجمارك مع المهربين.

وذكر المسؤولون أن اجتماعا تم مع وحدة العمليات بولاية الماندو الحدودية التابعة لدائرة الجمارك والمزارعين لمناقشة كيفية معالجة خطر التهريب قائلين أن من حق الحكومة إغلاق الحدود الشمالية مع ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الأسلحة الآي تدخل للنيجيريا من جنوب السودان وحدود الجزاءر – ولا علاقة لليبيا باي أسلحة تدخل لأي أراضي اخرى .

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