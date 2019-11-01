نيجيريا تشتكي .. الأسلحة تهرب إلينا من ليبيا

قالت مصلحة الجمارك النيجيرية إن سيارات مهربة عبر الحدود تدخل بلادهم قادمة من ليبيا على متنها أسلحة.

وكشف مسؤولون كبار في الجمارك النيجيرية أن عمليات التهريب خلال الشهرين الماضيين شملت سيارات تعبر الحدود من ليبيا حاملة على متنها أسلحة ومواد أخرى بعضها غذائية متوقعين تواطؤ ضباط الجمارك مع المهربين.

وذكر المسؤولون أن اجتماعا تم مع وحدة العمليات بولاية الماندو الحدودية التابعة لدائرة الجمارك والمزارعين لمناقشة كيفية معالجة خطر التهريب قائلين أن من حق الحكومة إغلاق الحدود الشمالية مع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية