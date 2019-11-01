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العباني: المشري والسراج وجهان لعملة واحدة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

يرى عضو مجلس النواب “طبرق” محمد العباني أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري “الإخواني”، وفايز السراج “دمية جماعة الإخوان”، وجهان لعملة واحدة.

العباني تابع في تصريحات صحفية أن كليهما يسعى جاهدا من خلال مبادرته لتنفيذ السياسة المفلسة والمهزومة لتنظيم الإخوان الإرهابي بعد اشتداد هجمة الجيش الوطني على أوكار الإرهاب في العاصمة طرابلس.

ونوه إلى أن قيادات المليشيات وحكومة السراج تشعر بالإحباط بعد أن زالت عنهم الشرعية الدولية، خصوصا مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين الذي سيمنعان من الحضور فيه.

وشدد على أن مبادرات “النماذج الفاسدة والمرفوضة شعبيا” تعد محاولة لتمديد بقائها في المشهد السياسي ضد إرادة الشعب الليبي وإمعاناً في نهب ثروة البلاد وخيراتها، وتسهيلاً لتغلغل المحتل التركي والدعم القطري، حسب وصفه .

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  • المشرى حامل بيضان السراج ومسئول عن تلميعها لترضى عنة الشخة موزه ولا يصلح لاى عمل سوى صبى عالمة فهو غبى جدا ولانه قصير القامة ويشعر انه تافه يريد ان يتمسح فى اى منصب فاخترعوا له منصب رئيس مجلس اعمى لمجوعة من المتخلفين عقليا اكثر غباء منه ودورهم التصفيق له وهو يلمع بيصان السراج ليقبضوا الثمن ويلمعوا هم بيضان المشرى الاقل اهمية الا عند دبرز الزياط

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