سلامة: الأمم المتحدة عجزت عن حل الأزمة الليبية في ظل إنقسام المجتمع الدولي

ليبيا – أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن مسيرة مؤتمر برلين تقوم على جمع الدول الكبرى العاجزة عن التفاهم داخل مجلس الأمن وإيضاً بعض الدول الأخرى في مكان يتم فيه البحث في هدوء لإيجاد تفاهم جديد حول ليبيا.

سلامة وفي لقاء خاص مع قناة “ليبيا بانوراما” سيبث اليوم الجمعة، قال:” أحاول من خلال مؤتمر برلين إعادة بناء رقعة تفاهم بين الدول الكبرى بشأن ليبيا كونه الآن غير موجود، أنا والأمين العام عجزنا عن التقدم في عملية التوسط في حال بقاء المجتمع الدولي على هذه الحالة من الإنقسام”.

ونوّه سلامة إلى أن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج،قائلاً:”لا مجال للإجتهاد عندي وهناك قرار دولي صادر عن مجلس الأمن يقول أن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة هي الحكومة التي يترأسها فائز السراج وهذا الأمر لا إجتهاد فيه ولا أستطيع أن أقول لا أنا رأي سيء أخر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية