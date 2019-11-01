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السويحلي: لم يعد شيء للمواطن من رسوم بيع العملة التي وصلت إلى 35 مليار دينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي حكومة الوفاق إلى صرف علاوة العائلة التي تقدر بـ”3.6″مليار دينار، مؤكداً أنها مستحقة قانوناً.

السويحلي أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” اليوم الجمعة أن صرف علاوة العائلة ستخفف جُزئياً من معاناة شرائح واسعة من الليبيين وأهمها النازحين والمعلمين والمتقاعدين.

وقال السويحلي في منشوره:” ‏رسوم بيع العُملة 35 مليار دينار والتي تحمّلها كلها المواطن كزيادة في المواد الغذائية لم يَعُد منها شيء يُذّكر إليه”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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