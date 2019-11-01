اللواء 73: القوات المسلحة صدت هجوم لمسلحي الوفاق في محوري كازيرما والأحياء البرية

ليبيا – أعلن الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة المنذر الخرطوش اليوم الجمعة قيام مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق بمحاولة يائسة للتقدم على نقاط تمركز اللواء في كل من محور كزيرما والأحياء البرية.

الخرطوش أكد عبر المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة أن الرد كان قوياً من قبل وحدات اللواء نتج عنه قتل عدد من أفراد العدو وغنم آلية مصفحة.

وأضاف:”هذه محاولة من سلسلة محاولات للحشد المليشياوي للتقدم على تمركز واحد للجيش في محيط كزيرما والأحياء البرية ودائما ما كانت القوات فالجاهزية الكاملة للرد بكل قوة”.

وأشار الخرطوش إلى أن قوة الإقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة كانت قد سيطرت بالكامل على منطقتي الأحياء البرية وكزيرما في وقت سابق وتستعد للخطوات الجديدة التي كلفت بها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية