بيان مرتقب لمجلس النواب حول مؤتمر برلين

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن البرلمان سيصدر بيانا خلال الأيام المقبلة بشأن مؤتمر برلين المرتقب موضحا أن عدم دعوة الأطراف الليبية، ودعوة الأطراف الدولية الداعمة، تضع علامات استفهام على هذا المؤتمر.

وقال الصول بحسب وكالة سبوتنيك الروسية إن حالة من الغضب تعم الشارع الليبي إزاء هذا المؤتمر وأن حالة الغموض منه تشير إلى أن الهدف منه إلزام الأطراف الليبية بالحلول التي سيخرج بها، في حين أن الداخل لن يلتزم بما يملى عليه.

وشدد الصول على أن الفرصة الآن سانحة للجيش الوطني لدخول العاصمة قبل مؤتمر برلين، لتكون له الكلمة العليا في المشهد، معتبرا أن المؤتمر يمكن أن يكون كأي مؤتمر سابق، ولن ينجح في ظل استمرار المشهد الداخلي على ما هو عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية