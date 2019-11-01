باشاآغا: حفتر صانع الموت ونحن صناع الحياة للشعب الليبي

ليبيا – قالت وزارة داخلية الوفاق أمس الخميس إن إحدى المباني التابعة لها والواقعة بطريق المطار تعرضت لقصف جوي أدى إلى أضرار جسيمة بالأحياء السكنية المجاورة للمبنى وإصابة عدد مـن منتسبي الوزارة وعدد من المواطنين المدنيين الذين كانوا قرب مكان القصف.

داخلية الوفاق إتهمت في بياناً لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي الطيران الحربي التابع للجيش قصف مقراً للوزارة حيث أكد وزير الداخلية فتحي باشاآغا:” أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيه وترهبه وسيستمر في خدمة الشعب الليبي إلى أن تنتصر إرادة الـشعب الليبي والتي ستكون قريبة جـداً”.

وأضاف وزير الداخلية في مؤتمر صحفي من مكان القصف:” إن حفتر ودوله الداعمة له هم صناع الموت ونحن صناع الحياة للشعب الليبي وستكون ليبيا دولة موحدة ولن يكون هناك مكان للمجرمين وقصف طيران حفتر اليوم هو دلالة واضحة على ضعفه وتخبطه وإن ـوته تـتراجع يـوماً بـعد يـوم”. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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