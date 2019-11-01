الرئاسي يدين قصف وزارة الداخلية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،مساء الجمعة ،القصف الذي استهدف امس ،مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة طرابلس ،من قبل الطيران التابع لقوات الجيش الليبي.

وقال المجلس في بيان ،إن تكرّر عمليات القصف التي استهدفت مطاري معيتيقة و مصراتة المدنين و مقار حكومية ،و مدارس و مستشفيات و أحياء سكنية ،أدت إلى مقتل مدنين من بينهم أطفال و نساء ،تستهدف زعزعزة استقرار العاصمة.

و حمّل المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مسؤولية هذه الانتهاكات ،مطالبا بالالتزام بدعوة مجلس الامن الدولي وبصفة عاجلة إلى اتخاذ اجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات الاجرامية و الكف على مجرد إصدار بيانات الإدانة و الاستنكار.

كما طالب المجلس الرئاسي من مجلس الأمن العمل على محاسبة الدول الداعمة لعمليات طرابلس ،مؤكدا أن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنين و ممتلكاتهم و المرافق العامة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي و قانون حقوق الإنسان يتوجب الملاحقة و العقاب.

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