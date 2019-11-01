زايد للسفير الإيطالي: لا مجال للعودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي، لبحث تطورات الأوضاع السياسية و العسكرية.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام، التابعة لحكومة الوفاق، أن زايد، أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الخميس أن الحل في ليبيا لم يعد سياسيًا، موضحًا أنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية، إلا بعد دحر العدوان والقضاء على مشروع عسكرة الدولة، الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين.

وفيما يخص مؤتمر برلين، رحب عماري زايد بالجهود الدولية، مُلمحًا أنه لا يتوقع أن يتحقق نجاحًا كبيرًا للمؤتمر إذا لم يكن هنالك موقف حازم من العدوان على طرابلس، مؤكدًا أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على طرابلس.

وحسب البيان، أوضح زايد، موقف المجلس الرئاسي، من ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين، وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق.

وبدوره، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.

واختتم البيان، أن اللقاء ناقش عددًا من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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