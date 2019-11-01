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زايد للسفير الإيطالي: لا مجال للعودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على طرابلس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي، لبحث تطورات الأوضاع السياسية و العسكرية.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام، التابعة لحكومة الوفاق، أن زايد، أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الخميس أن الحل في ليبيا لم يعد سياسيًا، موضحًا أنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية، إلا بعد دحر العدوان والقضاء على مشروع عسكرة الدولة، الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين.

وفيما يخص مؤتمر برلين، رحب عماري زايد بالجهود الدولية، مُلمحًا أنه لا يتوقع أن يتحقق نجاحًا كبيرًا للمؤتمر إذا لم يكن هنالك موقف حازم من العدوان على طرابلس، مؤكدًا أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على طرابلس.

وحسب البيان، أوضح زايد، موقف المجلس الرئاسي، من ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين، وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق.

وبدوره، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.

واختتم البيان، أن اللقاء ناقش عددًا من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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اخبار ليبيا 24

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  • سفيه ليبيا وسفيه ايطاليا لا وزن لهما الراى للشعب .
    اى بيان لمجلس النواب يجب ان يكون على النحو التالى :-
    يدعوا مجلس النواب المجتمع الدولى للى احترام ارادة الشعب الليبى ممثلا فى مجلس النواب الذى اختاره الشعب الليبى فى انتخابات حرة ولا يجوز لاحد ان يتجاوزه عند مناقشة اى امور تتعلق بالشأن الليبى فبدون موافقته على اى اتفاق دولى لا يكون له اى شرعية وينبغى ان يتضمن اى اتفاق الثوابت الاتية :-
    1- انه فى حالة عدم وجود رئيس منتخب فى اى دولة كما حدث فى تونس ويحدث الان فى الجزائر فانه يتولى رئاسة البلاد مؤقتا رئيس البرلمان ويتولى نائبه رئاسة البرلمان ويكون هو القائد الاعلى للجيش ويمثل البلاد كرئيس لليبيا فى المحافل الدولية
    2- احترام قرارات مجلس النواب التى صدرت بنصاب قانونى ولا يختلف على صحتها احد باختيار المشير خليفة خفتر قائدا للجيش الوطنى وتكليفه بمحاربة الارهاب.
    3- اخلاء العاصمة من المليشيات سلما او حربا قبل اى وقف لاطلاق النار بالعاصمة .
    4 -تشكيل اى حكومة وحدة وطنية يجب ان ينال رئيسها وحكومته مجتمعة ثقة مجلس النواب قبل ان تبدأ عملها
    5 -اعادة المهجرين الى بلادهم اثناء الفترة الانتقالية قبل اجراء اى انتخابات
    6 – وضع جدول زمنى للفترة الانتقالية ومراحل اجراء الانتخابات الرئاسية تبدأ فور اخلاء العاصمة من المليشيات وتسلم الحكومة الانتقالية مهامها
    7- حظر انشاء اى حزب سياسى على اساس دينى او جهوى او طائفى وحظر تكوين اى مليشيات حزبية
    8 – تعرض هذه البنود وما يستجد من بنود اخرى على اجتماع تشاورى لمجلس النواب بكامل اعضائه يجب ان تدعى له المانيا بالتزامن مع مؤتمر برلين لعرض نتائح برلين على المجلس وفى حالة الاتفاق باغلبية النصاب القانونى ينتقل النواب الى طبرق بالكامل فى ظل ضمانات دولية او يوكلوا نيابة عن بعضهم احد الاعضاء بتوكيل رسمى على التصويت على الاتفاق ويقر بالاغلبية ليصبح نافذ المفعول وغير ذلك سيلقى مصير الصخيرات
    9- يناشد رئيس مجلس النواب السادة النواب اعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والتعبير عن رغبة ابناء دوائرهم فى عودة الاستقرار الى ليبيا واحباط اى مؤامرة لنهب ثروة الشعب الليبى والعمل على الاستفادة منه لرفاهية الشعب الليبى ليجنى ثمار ثورته على الظلم والاستبداد والارهاب .

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  • كان المفروض تاخذ معاك دبرز ليقابل السفيه الايطال جو زيبى لكى العلاقات حميمة مع ايطاليا التى يهمها نشر الفوضى فى ليبيا وتفتيت الجيش وسيطرة مليشيات ارهابية حتى تجد مبرر لاحتلال منابع النفط ووجدت ضالتها فى حمار زايد فى الغباء كاى اخوانى خائن للوطن

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