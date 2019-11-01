اخبار ليبيا الان

تطورات المشهد في محاور القتال بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد محاور القتال على تخوم طرابلس هدوءا نسبيا مع وصول تعزيزات إلى قوات الجيش الوطني

ويأتي هذا الهدوء الحذر عقب اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث شهدت أغلب المحاور مواجهات مسلحة متقطعة وسمعت أصوات المواجهات التي استخدمت فيها المدفعية الثقيلة في مختلف المناطق.

كما شهدت محاور محيط معسكر اليرموك والخلاطات والخلة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وأكد المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن وحدات عسكرية تمكنت من إحراز تقدمات في محور اليرموك والخلة والزطارنة بعد تنفيذ عمليات عسكرية محكمة.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني قد تمكن خلال الأيام الماضية من استهداف آليات تتبع للوفاق في منطقة جنزور وبالقرب من مطار طرابلس الدولي.

من جهتها أعلنت قوات الوفاق أن مفرزة تابعة لها دمرت آليات عسكرية ودبابة كانت متجهة باتجاه مدينة ترهونة.

وأحرز الجيش الوطني تقدمات جديدة خلال الأيام الماضية مع وجود تقارير تشير الى تخبط بين الجماعات المسلحة في أغلب المحاور بسبب نقص الدعم والإفراد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك