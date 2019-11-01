تطورات المشهد في محاور القتال بطرابلس

تشهد محاور القتال على تخوم طرابلس هدوءا نسبيا مع وصول تعزيزات إلى قوات الجيش الوطني

ويأتي هذا الهدوء الحذر عقب اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، حيث شهدت أغلب المحاور مواجهات مسلحة متقطعة وسمعت أصوات المواجهات التي استخدمت فيها المدفعية الثقيلة في مختلف المناطق.

كما شهدت محاور محيط معسكر اليرموك والخلاطات والخلة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وأكد المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي أن وحدات عسكرية تمكنت من إحراز تقدمات في محور اليرموك والخلة والزطارنة بعد تنفيذ عمليات عسكرية محكمة.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني قد تمكن خلال الأيام الماضية من استهداف آليات تتبع للوفاق في منطقة جنزور وبالقرب من مطار طرابلس الدولي.

من جهتها أعلنت قوات الوفاق أن مفرزة تابعة لها دمرت آليات عسكرية ودبابة كانت متجهة باتجاه مدينة ترهونة.

وأحرز الجيش الوطني تقدمات جديدة خلال الأيام الماضية مع وجود تقارير تشير الى تخبط بين الجماعات المسلحة في أغلب المحاور بسبب نقص الدعم والإفراد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية