نقل 640 طن من القمامة من داخل طرابلس

قالت بلدية طرابلس إن إجمالي ما تم جمعه ونقله منذ فجر اليوم الجمعة حتى الان 640 طن من القمامة من داخل طرابلس المركز فقط.

وتشهد شوارع طرابلس طيلة الأسابيع الماضية تكدس القمامة وذلك لعدم وجود مكب داخل العاصمة بديل لمكب سيدي السايح الذي اقفل جراء الاشتباكات الدائرة حاليا داخل العاصمة وبعد قفل مكب أبوسليم المرحلي وعدم إمكانية تفريغ اي حمولة من اي جهة أخرى داخل مكب معيتيقة

وأكد مسؤول داخل بلدية طرابلس أن العمل سيستمر لحين التخلص من القمامة المتكدسة داخل طرابلس المركز وان البلدية في انتظار التعاقد مع شركات متخصصة في نقل القمامة بإمكانيات تسمح لها بنقلها وبأي كمية

وكان العمل قد بدأ في السادس من أكتوبر الماضي حيث تم نقل ما يقارب 600 طن والسابع من أكتوبر ايضا تم نقل ما يقارب عن 1125 طن من القمامة وفي الرابع من أكتوبر تجميع ونقل أكثر من 300 طن من القمامة اليوم الجمعة 4/اكتوبر/2019 ويتم ذلك رغم الصعوبات في الدخول للمكبات المتوفرة وعزوف معظم سائقي الشاحنات.

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