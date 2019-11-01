كجزء من حزمة الإصلاحات .. السويحلي يطالب الرئاسي والمركزي بصرف علاوة العائلة المتوقفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي إلى‏ صرف علاوة العائلة والتي تقدر بـ(3.6 مليار تقريبا) وهي مستحقة قانونًا.

السويحلي قال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن رسوم بيع العملة والتى تحمّلها كلها المواطن كزيادة فى المواد الغذائية، لم يَعُد منها شيء يُذّكر إليه! .

وأكد أن قيمة رسوم بيع العملة ستخفف جزئيًا من معاناة شرائح واسعة من الليبيين وأهمها النازحين والمعلمين والمتقاعدين.

وأكد السويحلي أنه اتفق مع حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي على صرف علاوة العائلة المتوقفة منذ 2015 كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية كاملة إبان رئاسته لمجلس الدولة في 2017، إلا أنه استغرب واستنكر عدم البدء في صرفها حتى الآن!.

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