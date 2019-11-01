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مؤتمر برلين حول ليبيا يثير عديد التساؤلات

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت وكالة سبوتنيك في مقال مطول لها ضمت فيه عددا من الشخصيات المسؤولة في ليبيا تساؤلا حول مؤتمر برلين مفاده “هل الوصاية من أجل النفط هي هدف مؤتمر برلين المزمع عقده الشهر المقبل” قائلة إنه أثار حالة من الجدل خاصة مع عدم حضور الأطراف الليبية، الأمر الذي فسره البعض بأنه يشبه فرض الوصاية على ليبيا.

وبرر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ذلك بأن المؤتمر يركز في الأساس على ترميم موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة معتبرا أن المدنيين في ليبيا ضحايا تضارب المصالح بين الدول الدائمة العضوية فيه، موضحا أن ليبيا تدفع ثمن علاقات التعاون والخصام الدولية.

من جانبه قال النائب في البرلمان الليبي علي الصول إن مجلس النواب سيصدر بيانا خلال الأيام المقبلة بشأن مؤتمر برلين المرتقب وأن حالة من الغضب تعم الشارع الليبي إزاء هذا المؤتمر وبحسب تصريحاته لـسبوتنيك فإن المؤتمر يتجه لما يشبه فرض الوصاية وبعدم دعوة الأطراف الليبية ودعوة الأطراف الدولية الداعمة يشكل علامات استفهام ويشير إلى أن الهدف هو إلزام الأطراف بهذه الحلول.

وأبدى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في آخر تصريحاته أنه قلق إزاء عدم دعوة الجزائر وتونس لمؤتمر برلين المقبل حول ليبيا رغم أنهما الدولتان الأكثر تأثرا بالوضع الليبي، معتبرا هذه الخطوة بمثابة فرصة ضائعة لبرلين.

فهل فرص نجاح المؤتمر ضئيلة، خاصة في ظل عدم دعوة الأطراف الداخلية واستبعاد بعض دول الجوار وتمسك كل طرف بشروط يراها الآخر مستحيلة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب ان تدعوا الحاجة ميركل مجلس النواب بكامل اعضاؤه فى وجود وزراء خارجية الدول الكبرى ودول الجوار لحضور جلسة تشاورية لانه بدون موافقة اغلبية مجلس النواب على اى اتفاق يكون هو والعدم سواء ويصدر بيان عن الاجتماع لا يتم تفعيله الا بااجتماع رسمى فى طبرق بضمانات دولية واقليمية لحماية الموجودين من النواب لاقرار اى اتفاقية دون ضغط او اكراه بحيث تتولى قوات دولية مرافقة النواب من مطار طبرق الى مكان الجلسة واعادتهم الى المطار ومنه الى تونس او مصر

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