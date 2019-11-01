أمن طرابلس وشركة المياه يناقشان سبل حل الاختناقات المرورية مع هطول الأمطار

بحث مدير أمن طرابلس عميد أسامة شعبان عويدان، مع رئيس شركة المياه والصرف الصحي طرابلس، طرق تنظيف غرف مياه الأمطار والشوارع وحلحلة مشاكل الصرف الصحي والاختناقات المرورية.

ووفق بيان لمديرية أمن طرابلس، فإن اللقاء الذي عقد أول من أمس الخميس، بحث محاولة إيجاد حلول لهذه العراقيل التي حصلت خلال الأيام الماضية عند هطول الأمطار.

حضر الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، ومسئول ملف الأزمة عميد حسين عقيل وتابع جهاز الحرس البلدي، عقيد جلال الفيرو.

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