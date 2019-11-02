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إدارة مهرجان أوجلة الثقافي تكشف عن مفاجأة “ضخمة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم المجلس التسييري لبلدية أوجلة، دعوة عامة لحضور فعاليات مهرجان أوجلة الثقافي السياحي السنوي في دورته الخامسة.

وأوضح رئيس المجلس التسييري، السنوسي عثمان الفضيل،عبر الصفحة الرسمية للمجلس، أن المهرجان سيطلق فعالياته، اليوم 2 من نوفمبر، ويستمر حتى اليوم الرابع من شهر نوفمبر.

وأشارت الصحة الرسمية للمهرجان، أن من أبرز نشاطاته، ستكون مفاجأة، لأكبر طبق من التمر في العالم، بقطر  11 متر و85 سم، وبكمية 75 صندوق، ويسع كل صندوق حوالي 25 كيلو وتقدر بحوالي 1875 كيلو ، وأكثر من 21 صنف من أجود أنواع التمور في أوجلة.

ونشر المهرجان، الإعلان الترويجي له في الدورة الخامسة، التي ستنطلق اليوم، للتعريف بالمدينة وعراقتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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