قسم التدريب بمديرية أمن أجدابيا يشرع في تدريب المستجدين

شرع قسم التدريب بمديرية أمن أجدابيا، في تدريب المستجدين على السلاح وكيفية فكّه وتركيبه، على يد معلمين، مع استمرار دروس المشاة والضبط والربط.

وأوضح رئيس قسم التدريب النقيب عمر بوبكر اشويقي، إن قسم التدريب يفعل ما بوسعه لتدريب هذه الدفعة الجديدة، على أعلى مستوى لتساعد في دفع عجلة الأمن في المدينة.

وأعرب رئيس قسم التدريب، عن شكره لوزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف مدير الأمن بالمدينة، العميد الصادق مفتاح اللواطي، ومدير الإدارة العامة للتدريب، على ما قدموه في خدمة لصالح مديرية امن اجدابيا عامة وقسم التدريب خاصة.

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