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مسؤول عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن معركة طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول بارز في الجيش الوطني، إن وحدات الجيش تتجه إلى مرحلة حسم المعركة في طرابلس، وقاربت على نهايتها، بعد سلسلة الهزائم التي تكبدتها المجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأوضح المسؤول في تصريحه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن المجموعات المسلحة، فقدت قدرتها على مقاومة الجيش، بعد الاستنزاف الذي وقعت فيه، طيلة الأشهر الماضية، مؤكدا أن الجيش يعمل على تقليص المدة الزمنية لإنهاء العملية العسكرية، والدخول رسميًا لقلب العاصمة.

وأشار المسؤول البارز في الجيش، أن دخول وحدات الجيش لطرابلس، سيكون في بضعة أسبايع، أو أقلّ، مضيفا أن هدوء المحاور في الفترة الماضية، يعكس عدم قدرة المجموعات المسلحة، على شنّ أي هجوم مضاد، أو حتى إحباط أي تقدم للجيش على المحاور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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