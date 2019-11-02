انطلاق فعاليات مهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة

انطلقت فعاليات مهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة، بعدّة مناشط وحضور فاعل، منذ يوم أمس، واليوم الثاني من انطلاق فعالياته.

وتضمنت المناشط، الصالون الثقافي، وجلسة حوارية حول الآثار وإمكانية الحفاظ عليها.

وقدّم المهرجان، مسرحية للأطفال، بعنوان “بيت الحرة”، وبآداء الأطفال وهُم يرتدون الزي التقليدي الليبي.

كما شهد مهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة، عدّة مناشط ثقافية عبر مسابقات بين المشاركين فيه، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

ونشر المهرجان صورا لفعالياته، عبر صفحته على الفيسبوك، أظهرت بوضوح ملامح المهرجان والزخم الذي شهده منذ يومه الأول.

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