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رالي تي تي الصحراوي بودان يشهد اليوم انطلاق مرحلته الثانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اطلق رالي تي تي الصحراوي بودان، المرحلة الأولى بعدد 15 مركبة و7 درجات نارية، واليوم السبت ستنطلق المرحلة التانية والأخيرة وسيتم بعدها تتويج الفائزين في هدا الرالي.

وبدأ سباق القدرة لسيارات الدفع الرباعي يوم أمس الجمعة، وسط حضور حافل، ومشهد أشبه العرس الرياضي الكبير، حيث تميّز بمشاركة العائلات والأطفال وكبار السن.

وكرّم صندوق الضمان الإجتماعي فرع الجفرة، اللجنة المنظمة لبطولة تي تي للراليات، على جهودها الرامية لتنشيط المحافل الرياضية والترفيهية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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