اشتباكات مسلحة وانفجارات قوية تهز العاصمة.. اخر التطورات في محاور طرابلس

شهدت الساعات الاخيرة تجدد الاشتباكات المسلحة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بعدد من المحاور جنوبي طرابلس، مع انفجارات قوية هزت ارجاء العاصمة في ليلة عصيبة اخرى عاشها الموطنين على وقع القصف.

وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة تجددت بمحور وادي الربيع بين قوات الجيش الوطني وقوات وكتائب موالية وتابعة لحكومة الوفاق، بعد هدوء حذر شهدته اغلب المحاور بإستثناء هجوم لقوات الوفاق على محور كزيرما والاحياء البرية في محاولة لإستعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة المنذر الخرطوش قيام مجموعات من قوات حكومة الوفاق بمحاولة للتقدم على نقاط تمركز اللواء في كل من محور كزيرما والأحياء البرية.

كما تجددت الاشتباكات بحسب مصادر محلية بمحيط منطقة صلاح الدين، مشيرة إلى أن الاشتباكات لم تدخل نطاق المنطقة، منوهةً إلى سقوط عدة قذائف عشوائية بالمنطقة.

وهزت الانفجارات مختلف انحاء العاصمة طرابلس وسمعت بوضوح من عدة مناطق محاذية لجبهات القتال جنوبي العاصمة.

حيث سمعت انفجارات قوية من محور عين زارة، كما سمعت اصوات ضرب بالمدفعية الثقيلة من منطقة مشروع الموز في ساعات متاخرة من يوم الجمعة.

يذكر أن قذائف عشوائية سقطت بالقرب من السفارة الامريكية بمنطقة طريق المطار عصر امس الجمعة، وقال شهود عيان أنها انطلقت من منطقة المشروع من قبل قوات الوفاق.

ومنذ 4 أبريل/نيسان، تشهد ضواحي طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة، حسب ما اعلن عنه.

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