الأرصاد: أمطار على أغلب المناطق الساحلية.. وسيول بـ«الجبل الأخضر»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مشيرا إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، ما يتسبب في تشكل سيول وجريان بعض الأودية، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية على مناطق الشمال، بينما لا تتجاوز 30 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح اليومم على مناطق من الساحل، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع التدريجي من مساء اليوم، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الغربي.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده:

– سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتكون غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، ما تسبب في تشكل سيول وجريان بعض الأودية، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

– السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

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