الارصاد يوضح توقعات طقس ليبيا لثلاثة أيام حتى 4 نوفمبر

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تقرير حول الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة

إعتباراً من اليوم السبت 2019/11/02.

وتوقع التقرير أن تشهد الاجواء فرصة سقوط امطار اليوم على مناطق الشمال الشرقي، تصحبها خلايا رعدية، وتكون غزيرة على بعض مناطق الجبل الأخضر، مما تسبب في جريان بعض الاودية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة.

وأشار التقرير إلى انه من المتوقع بمشيئة الله ظهور الضباب هذه الليلة وصباح الغد على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع بإذن الله سقوط امطار متفرقة صباح اليوم على بعض المناطق الساحلية وتبدأ السحب الممطرة فى الانقشاع التدريجى من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بحسب التقرير ما بين ( 20 – 26 ) مْ على مناطق الشمال، وتكون على دواخـل الشمـال الـشرقي ومناطق الجنوب مابين ( 27 – 30 ) مْ.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي